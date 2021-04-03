إيران ترفض رفع العقوبات الأميركية عنها تدريجيًّا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إنّ "السياسة النهائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع جميع العقوبات الأميركية"، بحسب ما نقل عنه موقع "برس تس في".

وقالت الخارجية الإيرانية في وقتٍ سابق إنّ أطراف "اجتماع إيران والدول 4+1" حول الاتفاق النووي، اتفقوا على استئناف المحادثات في فيينا، يوم الثلاثاء المقبل، نافيةً أن يكون هناك لقاء أميركي إيراني.

من جهتها، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إنّ محور المحادثات الأسبوع المقبل بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، سيرّكز على "الخطوات النووية التي يتعيّن على إيران اتخاذها من أجل العودة إليها".

هذا وعقد، أمس الجمعة، اجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة "4+1" عبر الأنترنيت، وتم البحث وتبادل وجهات النظر فيه حول أحدث التطورات المتعلّقة بالاتفاق النووي.

(د ع)