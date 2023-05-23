إيران تقيل عرّاب الاتفاقيات مع الدول العربية وتعيّن سفيراً في السعودية

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قيادياً بارزاً في "الحرس الثوري"، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلفاً لعلي شمخاني، بعد 5 أشهر من إعدام مساعد الأخير بتهمة التجسس لبريطانيا.

ووقع اختيار رئيسي على قائد رئيس المركز الاستراتيجي في ""الحرس الثوري" علي أكبر أحمديان (62 عاماً)، الذي ينحدر من مدينة كرمان، مسقط قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، الذي قضي بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020.

وأعلن المرشد علي خامنئي، تعيين شمخاني عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومستشاراً سياسياً له، وذلك بعدما نفت وكالات رسمية إيرانية شائعات عن تعيينه في منصب سفير لدى السعودية.

ويعتبر شمخاني عرّاب الاتفاقيات الإيرانية – العربية وخاصة الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران، ويُعرف بقربه من الإصلاحيين في إيران.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن إيران عيّنت علي رضا عنايتي سفيراً لها لدى السعودية.

وجاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض في نيسان /أبريل، توسطت فيه الصين أنهى خلافاً سياسياً امتد لسنوات بين الخصمين الإقليميين.

وعمل عنايتي مساعداً لوزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج العربي في الوزارة، وفقاً للوكالة التابعة للسلطة القضائية في إيران.

(ي ح)