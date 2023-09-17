إيران تقترح استراتيجية لإخراج تركيا من سوريا

كشف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية، عن فحوى لقاء الجولة الأخيرة من اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع (إيران وسوريا وروسيا وتركيا) في موسكو، بأن "إيران طرحت فكرة أن تركيا وسوريا تتفقان مع بعضهما البعض على سحب القوات العسكرية التركية من الأراضي السورية، لكن هذه المعادلة لها جانبان".

تطرق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال تصريحه، إلى مسألة الحدود المشتركة وأمنها بين (تركيا وسوريا)، موضحاً أن السلطات السورية قد أبلغت الجانب الإيراني بأن لديها الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لضمان أمن الحدود المشتركة مع تركيا من داخل الأراضي السورية.

وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وأكد عبد اللهيان: "ستكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

وأفاد عبد اللهيان، حسب الوكالة، بأن "سوريا وتركيا قد اتفقتا فيما بينهما على أن تتعهد تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وبالمقابل تتعهد سوريا بمنع أي اعتداء على أمن الأراضي التركية من خلال نشر قواتها العسكرية على الحدود، ويمكن لإيران وروسيا أن تلعبا دوراً كضامنتين في هذا الأمر".

(م ش)