إيران تنفي أي صلة لها بأهداف ضربتها الولايات المتحدة في سوريا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الأربعاء، أي صلة لإيران بمواقع استهدفتها الولايات المتحدة في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف كنعاني "المواقع المستهدفة لا صلة لها بإيران".

وبتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، قصف الجيش الأميركي الثلاثاء "منشآت بنى تحتية" في شرق سوريا، ذات صلة بـ "الحرس الثوري" الإيراني، وفق ما أعلن متحدث عسكري أميركي. وأوضح المتحدث أن الضربات استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم) الكولونيل جو بوتشينو أن الضربات في محافظة دير الزور "استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وقال بوتشينو إن هذه "الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأميركية من هجمات على غرار تلك التي نفذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 آب ضد عناصر من الولايات المتحدة".

وشدد البيان على أن "الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن هذه الضربات". وأوضح الكولونيل لـ "سي إن إن" بشكل منفصل أن ضربات الثلاثاء استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية.

وكان هدف الجيش الأميركي في الأساس ضرب 11 من 13 مخبأ في المجمع، لكنه تراجع عن ذلك ليستهدف مخبئين فقط بعدما شوهدت مجموعات من الناس قربها، وفق ما ذكر بوتشينو، مضيفاً أن التقييم الأولي يشير إلى أنه لم يقتل أحد في العملية.

وقال الكولونيل في بيان "سينتكوم" إن القوات الأميركية "قامت بتحرك متناسب ومتعمد يهدف الحد من خطر التصعيد وتخفيف خطر سقوط ضحايا".

(م ش)