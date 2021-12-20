وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات سمعت الاثنين من حول محطة بوشهر للطاقة النووية كانت ناجمة عن تدريبات للدفاع الجوي.

وقال المسؤول المحلي محمد تقي إيراني لوكالة فارس "هذه التدريبات جرت في الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (1:30 بتوقيت غرينتش) مع استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية للأنباء عن غلام علي رشيد، أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين، قوله خلال التدريبات العسكرية: "إذا نفذت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والأماكن المستخدمة في تنفيذ العدوان".

وفي أوائل كانون الأول، أطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية صاروخًا كجزء من مناورة فوق بلدة نطنز بوسط البلاد، والتي تضم أيضًا منشآت نووية.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن المحادثات الإيرانية تتجه نحو "صراع خاضع للسيطرة" أو اتفاق مؤقت.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى الكبرى، والذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، لإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وحذرت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، من أنها ستتخذ إجراءات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية في كبح برنامج إيران النووي سريع التقدم.

(م ش)