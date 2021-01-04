إيران تحتجز ناقلة لكوريا الجنوبيّة والأخيرة ترسل سفينة حربيّة إلى مضيق هرمز

وقالت وكالة أنباء فارس، إنّ القوات البحرية التابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ استولت على النّاقلة الّتي ترفع علم كوريا الجنوبية "بسبب التلوّث النفطيّ والمخاطر البيئية".

وأكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنّ "توقيف طهران لناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج استند لأمر قضائيّ ولدوافع فنّية بحتة بسبب تلويثها للمياه".

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له، "وفقاً للتقارير الأولية من السلطات المحلية، فإنّ توقيف الناقلة الكورية تقني بحت، وتم نقل الناقلة إلى ميناء إيراني للتحقيق في الانتهاك وتلويثها البحر وقد تمّ ذلك بأمر قضائي".

وأضاف زاده: "أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كغيرها من الدول، حسّاسة تجاه مثل هذه الانتهاكات، وخاصّة تلوّث البيئة البحرية، لذا فهي تتصدّى لمثل هذه الأمور في إطار القانون"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحالة ليست استثنائية وقد حدثت في حالات مماثلة في إيران ودول أخرى وسيتم الإعلان عن تفاصيل احتجاز الناقلة لاحقاً".

وأعلنت كوريا الجنوبية، "إرسال إحدى سفنها الحربية لمضيق هرمز"، بعد احتجاز إيران لسفينة ترفع علمها بدعوى تلويث البيئة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأنّ "الحكومة طالبت بالإفراج المبكّر عن الناقلة كوريا كيمي". ونقلت عن متحدّث للخارجية أنّ 5 كوريين هم بين طاقم السفينة البالغ 20 فرداً. وبينت أنّ وزارة الدفاع أعلنت إرسال "السفينة تشوي يونغ من وحدة تشونغاي" العاملة جنوب ميناء مسقط، ومن المقرّر أن تصل غداً الثلاثاء.

(ي ح)