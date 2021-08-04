إيران تحكم على أربع سجينات سياسيات بالسجن لمدد مختلفة

وبحسب الحكم الصادر عن الفرع 26 من المحكمة الثورية بطهران، والذي تم إبلاغه إلى محامي هؤلاء السجينات، فقد وجهت إلى السجينات "ناهد تقوي، سمية كركر، بحارة سليماني، نازانين محمد نجاد"، تهم مشتركة وهي "المشاركة في إدارة جماعة غير مشروعة، وإثارة أنشطة دعائية ضد النظام".

وقضت المحكمة بسجن ناهد تقوي 10 سنوات و8 أشهر، فيما قضت بسجن سمية كركر وبحارة سليماني 6 سنوات و8 أشهر، أما نازانين محمد نجاد فحكم عليها بالسجن 3 سنوات و4 أشهر.

وقد لاقى اعتقال المعتقلة الألمانية ـ الإيرانية ناهد تقوى في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 من منزلها في طهران، احتجاجاً دولياً واسع النطاق، بينما سمية كركر اعتقلت على خلفية ما عرف بـ "جرائم الإنترنت".

فيما اعتقلت الكاتبة والناشطة الطلابية نازانين محمد نجاد تعسفياً في كانون الأول/ديسمبر 2020، وتم نقلها إلى العنبر 2 ـ أ في سجن إيفين واحتجزت في الحبس الانفرادي.

وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة للنظر في التهم الموجهة إلى هؤلاء النساء في 28 أيار/مايو الماضي، فيما عقدت الجلسة الثانية في 13 حزيران/يونيو الفائت.

وفي الوقت نفسه عقدت جلسة استماع للتهم الموجهة إلى الناشطة الطلابية "إلهام السميمي"، لكن لم يصدر حكم بحقها حتى كتابة هذا الخبر.

(س و)