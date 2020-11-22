وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "لا نؤكد مقتل مقاتلين من فيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن اضرب واضرب قد ولّى، لذا فهي تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات".

وأشار خطيب زادة إلى أن حضور إيران في سوريا استشاري، محذرًا من أن "من يريد الإخلال به سيتلقى ردًّا حازمًا".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم سوريون وإيرانيون، في الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، على مواقع في جنوب دمشق.

وعقب الغارات، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تسمح بتموضع إسرائيلي في سوريا.

(ي ح)