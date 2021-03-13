إيران تهدد أميركا وإسرائيل وتدعم الهجمات الحوثية على السعودية

واعترف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بدعم طهران الصريح للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف في المملكة العربية السعودية، قائلًا إن هذه المجموعات شنت "خلال أقل من عشرة أيام 18 عملية دقيقة" ضد السعودية، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات قاآني خلال كلمة له بمجمع آيات الثقافي بطهران، يوم الجمعة، وفقًا لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري.

وأكد قائد فيلق القدس الإيراني على استمرار تدخلات بلاده في الشؤون الداخلية لليمن وتشجيعها المستمر للحوثيين من أجل استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

كما هدد الولايات المتحدة، قائلًا إن "صوت تكسير عظام أميركا سوف يسمع في الوقت المناسب"، بالإضافة إلى رفعه سقف التهديدات ضد إسرائيل، قائلًا إنها "تحمي نفسها اليوم بجدار عازل"، متوعدًا بتدميره.

لكن رغم تهديدات القادة العسكريين الإيرانيين، تستمر إسرائيل بعشرات الغارات على مواقع الحرس الثوري والمجموعات الموالية لإيران في سوريا، دون أي رد.

كما لم يخفِ قائد فيلق القدس الإيراني دعم بلاده للجماعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم والتي وصفها بـ "قوى المقاومة ضد الاستكبار العالمي"، مضيفًا أن "هذه القوى سوف تتصدى للمستكبرين المدججين بالسلاح حول العالم"، حسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات النارية في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

(ش ع)