إيران تدعو إلى إنهاء الحرب في اليمن وتعرض المساعدة

وأكد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أن طهران أبلغت مارتن غريفيث استعدادها في تقديم المساعدة لإنهاء حالة الحرب في اليمن.

وقال ظريف: "لم نتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن"، مشيرًا إلى أن "إيران ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى".

وأضاف: "السعودية وحلفاؤها لن ينتصروا على الشعب اليمني وينبغي على الرياض إنهاء حربها على اليمن"، مشيرًا إلى أن "إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جيرانها العرب".

إلى ذلك، تطرق الوزير إلى اتفاقات السلام مع إسرائيل، وقال: "دول المنطقة تخطئ إذا ما اعتقدت أنه يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها"، وتابع: "نقول للدول المطبّعة مع إسرائيل إن نتنياهو الذي لا يمكنه الحيلولة دون دخوله السجن، لن يتمكن من توفير الأمن لكم".

يشار أن أربع دول عربية أقامت في العام المنصرم علاقات مع إسرائيل، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وذلك إثر توقيع تلك الدول اتفاقات سلام دون حرب تفضي إلى تطبيع كامل، رعتها الإدارة الأميركية السابقة.

(ي م)