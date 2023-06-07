إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية

افتتحت إيران سفارتها أمس في العاصمة السعودية الرياض مجددا، بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين دامت سبع سنوات. وقد ساهمت الوساطة الصينية في الوصول إلى اتفاق بين إيران والسعودية في آذار الماضي.

وكانت إيران قد أعلنت الإثنين على لسان المتحدث باسم خارجيتها، إنه سيعاد يومي الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارتها في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتزامنت إعادة فتح السفارة وزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع الدولة الغنية بالنفط، في الوقت الذي تقوم السعودية بالتقرّب أكثر من خصوم الولايات المتحدة.

وتعود البعثة الدبلوماسية الإيرانية التي توقف عملها في السعودية عام 2016، إلى الرياض وعلى رأسها علي رضا عنايتي الذي شغل سابقا منصب سفير إيران في الكويت ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية، وفق وسائل إعلام إيرانية.

هذا، وتستأنف البعثة الإيرانية عملها في مقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض، قرب السفارة السورية، التي من المقرر إعادة فتحها قريبا مع إعلان الرياض ودمشق الشهر الماضي عودة بعثاتهما الدبلوماسية للعمل.

من جانبها، لم تؤكّد السعودية بعد موعد إعادة فتح سفارتها في طهران أو اختيارها لسفير.

(م ش)