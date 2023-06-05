إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غداً

تعيد إيران فتح سفارتها في السعودية يوم غداً، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اتفاق بين أبرز قوّتَين إقليميّتَين في الخليج على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.

وكانت طهران والرياض قد قطعتا علاقاتهما عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في إيران على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

وفي العاشر من آذار/مارس الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقد تلقّى الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، بينما أعلنت إيران أنّها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران.

(م ش)