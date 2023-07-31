إيران تعتبر التطبيع بين السعودية وإسرائيل خطراً على أمن وسلامة المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يلحق ضرراً بالسلم والاستقرار في المنطقة.

وأضاف كنعاني في مؤتمره الأسبوعي أن إيران تعتبر "أي خطوة تتخذ نحو الاعتراف" بإسرائيل "لا تصب في مصلحة فلسطين ولا في مصلحة السلام والأمن في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكد أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز موقع إسرائيل في المنطقة منذ سنوات وأنها نجحت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، في إشارة لمعاهدة إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020.

وصرّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن اتفاقاً قد يكون في الطريق بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي: "هناك تقارب قد يكون في الطريق"، بحسب ما نقلته رويترز.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالاً للكاتب، توماس فريدمان، الخميس، قال فيه إن بايدن يدرس ما إذا كان سيمضي قدماً في اتفاق أمني مع السعودية يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

(س ع)