إيران تعلن انتهاء المراقبة المؤقتة مع وكالة الطاقة الذرية

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قوله: "اعتبارًا من 22 أيار/ مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها 3 أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع طهران بشأن كيفية المضي في اتفاق المراقبة.

والاتفاق "الثنائي التقني" الذي أعلن في 21 شباط/ فبراير، لمدة 3 أشهر يتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران في المنشآت النووية، علمًا أن قانونًا إيرانيًا صُدر لاحقًا قيد أنشطتهم داخل البلاد.

وكانت طهران تعهدت بموجب الاتفاق، توفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر، لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أعرب عن خشيته من أن تتلف إيران أشرطة الفيديو في حال لم تتوصل مفاوضات الدول العظمى لنتيجة في الوقت المناسب.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على طهران ضمن حملة "الضغوطات القصوى" والتي قابلتها إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيًا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60 في المئة.

(د ع)