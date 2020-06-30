إيران تعلن عن تفجير استهدف الحرس الثوري

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي فدا حسين مالكي إعلانه عن تفجیر إرهابي استهدف سيارتين للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وبحسب مالكي، فإن التفجير أسفر فقط عن إصابة قائد الحرس الثوري في المنطقة، نافيًا إشاعة أسر عدد من أفراد الحرس الثوري في هذه العملية.

وأضاف، أن الهجوم نفذته زمرة "جيش الظلم" (ما يسمى بجيش العدل) حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة.

وتابع النائب مالكي "أن الزمرة كانت قد زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت إحداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا إلا أن قائد الحرس الثوري في المنطقة أُصيب بجراح".

(ي ح)