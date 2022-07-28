إيران تعدم امرأتين من شرق كردستان

تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين وبشكل خاص الكرد، فحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة، أعدم النظام الإيراني نحو ١٠٥ أشخاص خلال ٣ أشهر (أي خلال الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني و20 آذار2022).

وحسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء عن شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة سهيلة عبيدي (23 عاماً) تنحدر من بلدة بيجار في محافظة سنة بروجهلات (شرق كردستان).

حيث قامت السلطات الإيرانية بنقل سهيلة عبيدي يوم أمس الأربعاء، في سجن سنة، إلى حجرة منفردة، ونفذت حكم الإعدام بحقها.

وفي محافظة أورمية، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام "شنقاً" بحق المواطنة فرانك بيهشتي، من بلدة تيكاب في سجن أورمية.

(م ح)

ANHA