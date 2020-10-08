إيران في خرق جديد للعقوبات تُصدّر 1.2مليون برميل من النفط

وبلغت صادرات النفط الإيرانية ذروتها عند 1.2 مليون برميل يوميًّا في أيلول/سبتمبر المنصرم، وهي زيادة كبيرة عن 70 ألف برميل يوميًّا كانت تصدر في نيسان/أبريل، وفقًا لـ United Against Nuclear Iran (UANI)، وهي مجموعة تتعقب جهود طهران لكسر العقوبات الأميركية على إيران، فيما يتعلق بتجارة النفط الخام.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية الجديدة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وهي أسطول النفط الخاضع لعقوبات شديدة وهي تشارك في عمليات نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى في وسط الخليج العربي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" لأول مرة في آب/أغسطس عن ارتفاع كبير في عدد "السفن الأشباح" الإيرانية التي تبحر عبر المنطقة.

وقالت منظمة UANI في تقرير عن نتائجها "هذا الشهر يجب أن يكون بمثابة تحذير للإدارة الأميركية، من الواضح أن إيران قادرة على مواصلة التصدير بكميات كبيرة على الرغم من تشديد العقوبات".

واكتشفت UANI من صور الأقمار الصناعية أن أكثر من ثلث صادرات النفط الإيرانية تمت عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى حول الساحل الإيراني، شاركت 20 سفينة أجنبية على الأقل في عمليات النقل هذه مع إيران في انتهاك مباشر للعقوبات الأميركية.

ووفقًا لـ UANI، فإن فنزويلا "تواصل أيضًا إثبات كونها وجهة مهمة بشكل علني للصادرات الإيرانية"، ووصل ما لا يقل عن مليوني برميل من الخام الإيراني إلى فنزويلا في منتصف أيلول/سبتمبر، مما يؤكد العلاقة الوثيقة بشكل متزايد بين طهران ونيكولاس مادورو.

(ي م)