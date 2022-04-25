إيران عن مباحثاتها مع السعودية: لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية "كانت شاملة وجيدة وجدية لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي".

ولفت إلى أنه "إذا ارتقت المفاوضات مع السعودية إلى المستوى السياسي من المحتمل أن نشهد تقدماً سريعاً"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

ولم يصدر تعقيب من جانب الرياض على ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد ذكر، أمس الأحد، أن بغداد ستستضيف جولة جديدة من المحادثات.

وقطعت العلاقات بين طهران والرياض منذ مطلع 2016، إلا أن البلدين الذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

(د ع)