إيران عن إمكانية توجيه ترامب ضربة عسكرية: سيُقابلها رد ساحق

وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي، إن إيران "تمتلك القدرة في استخدام القوة العسكرية من أجل التصدي أو الرد على أي مغامرة متهورة ومن جانب أي معتد كان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "أي تحرك أمريكي ضد إيران سيُقابل قطعا برد ساحق". وأضاف أن "المجتمع الدولي بما فيها المحاكم الدولية، دانت سياسات النظام الأمريكي نظرا للأضرار التي تسبب فيها نتيجة الحظر الذي يفرضه على إيران"، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقرير لها أن ترامب سأل كبار مستشاريه، الخميس الماضي، عن الخيارات المتاحة لشن هجوم على موقع إيران النووي الرئيسي، لكن مستشاريه أقنعوه بعدم القيام بأي ضربة عسكرية.

(ي ح)