إيران عن التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا: نعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية

وأكد زاده رداً على سؤال حول "الهجوم التركي المحتمل داخل الأراضي السورية شمال سوريا"، أن "الإجراءات العسكرية على أراضي الدول الأخرى تشكل انتهاكاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية لتلك الدول وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد".

وتابع: "إن السبيل الوحيد لحلها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوافقات الحاصلة خلال مفاوضات “أستانا” ومنها احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا والسيادة الوطنية لهذا البلد، والامتثال لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة".

وأضاف: "التجارب على مر السنوات الأخيرة، أثبتت أن استخدام القوة العسكرية ضد سائر الدول، لم يساعد على حل المشاكل معها، وإنما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية مثيرة للقلق وتعقيد الأمور في المنطقة أكثر".

(ش ع)