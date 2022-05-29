إيران عن التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا: نعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن طهران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية - في إشارة إلى التهديدات التركية حول مهاجمة شمال وشرق وسوريا - واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى.
العالم والشرق الاوسط 2022-05-29T11:04:00 مركز الأخبار

وأكد زاده رداً على سؤال حول "الهجوم التركي المحتمل داخل الأراضي السورية شمال سوريا"، أن "الإجراءات العسكرية على أراضي الدول الأخرى تشكل انتهاكاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية لتلك الدول وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد".

وتابع: "إن السبيل الوحيد لحلها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوافقات الحاصلة خلال مفاوضات “أستانا” ومنها احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا والسيادة الوطنية لهذا البلد، والامتثال لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة".

وأضاف: "التجارب على مر السنوات الأخيرة، أثبتت أن استخدام القوة العسكرية ضد سائر الدول، لم يساعد على حل المشاكل معها، وإنما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية مثيرة للقلق وتعقيد الأمور في المنطقة أكثر".

(ش ع)


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