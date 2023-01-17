إيران.. الحكم على ناشطة بالسجن 6 سنوات

وذكرت وكالة أنباء المرأة NUJINHA، بأن محكمة الثورة في طهران أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق ناشطة في نقابة المعلمين في طهران بإيران، بالسجن لمدة 6 سنوات، بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد"، و"الدعاية ضد النظام".

ومنعت المحكمة، الناشطة النقابية سارة سياهبور، من مغادرة البلاد وحظرت عضويتها في الأحزاب، بالإضافة إلى منعها من استخدام الإنترنت لمدة عامين على التوالي.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية، سارة سياهبور أمام منزلها في 24 آب 2022، واقتادتها إلى جهة مجهولة، وخلال الاعتقال قامت القوات بتفتيش المنزل ومصادرة متعلقاتها الشخصية، وبعد 10 أيام تم الإفراج عنها مؤقتاً بكفالة 300 مليون تومان حتى نهاية الإجراءات.

وفي 2 كانون الثاني الجاري، تم استدعاؤها عبر الهاتف إلى "الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة في طهران" وحوكمت في المحكمة دون حضور محامٍ؛ وتم الحكم عليها أمس الاثنين بالسجن لمدة 6سنوات بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وتواصل الدولة الإيرانية استخدام القمع بحق المشاركين في الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران والتي اندلعت في أعقاب مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22عاماً) على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، منتصف أيلول من العام المنصرم.

(ي م)