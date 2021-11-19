إيران.. احتجاجات حاشدة في أصفهان بسبب نقص المياه

ووفقًا لمقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الافتراضي فقد تجمّع عدد كبير من الإيرانيين إلى جانب المزارعين الأصفهانيين مرددين هتافات مثل: "أين نهر زاينده رود"، و"أعيدوا زاينده رود".

وأفاد موقع "إيران أنترناشيونال" بأن سلطات طهران قطعت الإنترنت عن موقع الاحتجاج.

وقد تظاهرت أعداد غفيرة من مواطني أصفهان إلى جانب المزارعين لليوم الـ 12، بسبب عدم تخصيص حصص المياه لنهر زاينده رود، والذي يعد من أهم أنهار إيران الداخلية.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت الأسبوع الفائت، ونصب خلالها عدد من المتظاهرين خيامًا على ضفاف النهر الجاف.

(ل د)