إيقاف 4 طالبات في إيران عن الدراسة في إيران

وحسب ما نقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، فإنه وبناءً على قرار مجلس الاستئناف التأديبي، فقد حُكم على الطالبات الأربعة (بهارة دواني، ومبينا يعقوب زاده، ومهسا سلطاني وباريزاد إسماعيلي)، من قسم السينما بكلية الآداب بجامعة دامغان، بمنع الدراسة في الجامعة مؤقتاً لمدة ستة أشهر.

وذكرت الوكالة أنه لا توجد أية تفاصيل حول إيقاف الطالبات، حتى الآن.

ويتم إيقاف الطلبة أو طردهم أو فرض قيود أخرى عليهم، بذريعة مشاركتهم في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) منتصف أيلول 2022، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بحجة عدم التزامها بشروط الحجاب.

(ي م)