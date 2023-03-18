إيقاد شعلة نوروز في تربه سبيه والحسكة

تتواصل احتفالات أهالي مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بعيد نوروز، حيث خرج شبيبة ناحية تربه سبيه في مسيرة بهذه المناسبة، بينما أشعل أهالي حي الصالحية في الحسكة شعلة نوروز.

تربه سبيه

خرج اتحاد الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو في مسيرة احتفالية بالمشاعل بمناسبة قدوم عيد نوروز.

وتجمع العشرات من أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية أمام مركز الشبيبة غرب الناحية وحملوا صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام اتحاد الشبيبة الثورية السورية وجابوا الشارع الغربي وصولاً إلى ساحة الشهيدة نجبير.

وهناك ألقى الإداري في اتحاد الشبيبة الثورية في ناحية تربه سبيه مزكين حسين خالد كلمة أشار من خلالها إلى أنهم كشبيبة ناحية تربه سبيه يحتفلون بعيد نوروز هذا العام وسيناضلون من أجل حرية القائد أوجلان، وأن الشعلة التي أنارها كاوا العصر مظلوم دوغان ستبقى مشتعلة.

واختتمت المسيرة بإشعال شعلة نوروز.

الحسكة

وفي مدينة الحسكة شارك أهالي المدينة بكافة مكوناتها في أولى احتفاليات نوروز لعام 2023، وذلك في حي الصالحية.

وبدأت أولى فعاليات نوروز بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إيقاد شعلة نوروز عام 2023 من قبل الحضور.

وبعدها عقدت حلقات من الدبكات الفلكلورية على أنغام الأغاني الكردية التراثية والفلكلورية.

(كروب/ك)