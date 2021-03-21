وبدأت فعاليات الاحتفال بعيد نوروز 2021 في مناطق شمال وشرق سوريا التي تنظم تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، بإيقاد شعلة نوروز.

الاحتفاليات بدأت في أقاليم الجزيرة والفرات وعفرين ومدينة الرقة، بالإضافة إلى مدينتي حلب والعاصمة دمشق، ويشارك فيها مئات الآلاف من الأهالي.

كوباني

وأوقد الآلاف في مدينة كوباني شعلة نوروز، لتنطلق بذلك فعاليات الاحتفال في غابة كوباني على الأطراف الغربية للمدينة.

وكان الآلاف من الأهالي قد توافدوا إلى الغابة، منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، إذ يشارك الكرد والعرب في الاحتفالية، كلٌّ بطابعه الخاص، حيث يرتدي كل مكون زيّه الفلكلوري الخاص.

ومن المقرر أن تلقي الإدارة الذاتية في إقليم الفرات كلمة خلال فعاليات الاحتفال، إضافة إلى كلمة باسم مؤتمر ستار في الإقليم.

كما ستتخلل الاحتفالية تنظيم العديد من العروض الفنية، إذ تشارك فرق من منبج والشهباء، إضافة إلى فرق غناء ودبكة تابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

فيما كلّفت قوى الأمن الداخلي أكثر من 1100 عضو وعضوة، منذ يوم أمس، بمهام ضبط الأمن.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو أُشعلت شعلة نوروز بمشاركة أمهات الشهداء، في ساحة احتفالية نوروز في قرية حليق الواقعة في منطقة آليان.

ديرك

وفي مدينة ديرك، أشعل الآلاف شعلة نوروز في ساحة نوروز في سد بورزة الواقع شمال شرق مدينة ديرك والتي زينت بالصور والأعلام.

الدرباسية

وفي مدينة درباسية، أشعل الآلاف شعلة نوروز في ساحة الاحتفال خلف ملعب مركز ناحية الدرباسية.

تربه سبيه:

وفي سد مزكفت الواقع شمال شرق مركز ناحية تربه سبيه، أوقد الأهالي شعلة نوروز معلنين بدء الاحتفال بهذا اليوم.

الحسكة:

وفي مدينة الحسكة، أوقدت أمهات الشهداء شعلة نوروز عام 2021، بعد أن احتشد الآلاف من الأهالي في ساحة نوروز الذي يقام في السد الغربي الواقع شمال غرب مدينة الحسكة.

حلب

وتوافد الآلاف من أهالي مدينة حلب من الكرد، العرب، التركمان إلى منطقة الشقيف الواقع شمال حي الشيخ مقصود، للمشاركة في احتفالية نوروز 2021.

وبدأت الاحتفالية بإيقاد شعلة نوروز والوقوف دقيق الصمت استذكارًا لأرواح الشهداء.

وتتضمن الاحتفالية إلقاء كلمات من قبل كل من فهيمة سليمان باسم مؤتمر ستار، ومرعي شبلي باسم مجلس سوريا الديمقراطية (فرع حلب)، وكلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي تلقيها الرئيسة المشتركة للحزب عائشة حسو.

كما وستتخلل الاحتفالية تقديم أغاني من قبل فرقة أغاني أطفال أزهار المستقبل، فرقة أكري للأغاني، فرقة جياي هاوار للأغاني، فرقة اتحاد الفنانين للأغاني، وعروض راقصة من قبل فرقة سرحد وجميل هورو للرقص الفلكلوري، ومسرحية اجتماعية لمركز جميل هورو للثقافة.