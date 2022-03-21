إيقاد شعلة نوروز 2022 في ساحات الاحتفال بشمال وشرق سوريا

انطلقت قبل قليل، احتفاليات نوروز 2022 بإيقاد شعلة نوروز في الساحات بشمال وشرق سوريا وحلب والعاصمة السورية دمشق، بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء .

قامشلو

وأوقدت دلال محمد والدة الشهيدة زنارين، ونجاح كلو والدة الشهيد مظلوم، وشمسي خان والدة الشهيد نور الدين، شعلة نوروز 2022 في مدينة قامشلو، لتنطلق بذلك فعاليات الاحتفال التي نُظمت في ساحة هيمو غرب المدينة.

وتوافد الآلاف من الأهالي إلى الساحة، منذ ساعات الصباح الأولى، إذ يشارك الكرد والعرب في الاحتفالية، كلّ بطابعه الخاص، حيث يرتدي كل مكون زيّه الفلكلوري.

تربه سبيه

في سد مزكفت الواقع شمال شرق مركز ناحية تربه سبيه، أوقدت حياة سليمان والدة الشهيدين لوند ونوبار، وزينب مراد والدة الشهداء الثلاث سمكو وكيلان ومحمد، شعلة نوروز معلنتين بدء الاحتفال.

كركي لكي

في ناحية كركي لكي، أُوقدت شعلة نوروز بمشاركة أمهات الشهداء، في ساحة احتفالية نوروز في قرية حليق الواقعة في منطقة آليان، بمشاركة أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر والقرى التابعة لها.

ديرك

أوقدت سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين، وفرحة فتاح والدة الشهيد جكدار، وونسة شاويش زوجة الشهيد علي، شعلة نوروز في سد بورزة الواقع شمال شرق مدينة ديرك.

عامودا

أوقدت أمهات الشهداء شعلة نوروز في قرية جاغر بازار جنوب الناحية.

الحسكة

أوقدت أمهات وزوجات الشهداء في مدينة الحسكة شعلة نوروز خلال الاحتفالية التي تقام في السد الشرقي.

تل تمر

في قصرك حيث تقام احتفالية أهالي ناحية تل تمر، أوقدت شعلة نوروز من قبل أمهات وزوجات الشهداء.

الدرباسية

في ناحية الدرباسية التي تقام احتفاليتها في قرية جول بستان، أوقدت شعلة نوروز من قبل أمهات وزوجات وذوي الشهداء.

إقليم عفرين

أوقدت شعلة نوروز في الاحتفالية التي في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، من قبل ذوي الشهداء.

إقليم الفرات

أوقدت ذوو الشهداء الشعلة في ساحة الاحتفال على أطراف تلة مشته نور بمدينة كوباني.

الرقة

توقد شعلة نوروز من قبل ذوي الشهداء وشيوخ ووجهاء في احتفالية الرقة التي تقام في ساحة كلية الزراعة جانب دوار الفروسية.

حلب

فيما ستوقد شعلة نوروز في الساعة 12:00 في حلب من قبل ذوي الشهداء، خلال الاحتفالية التي تقام في منطقة الشقيف بحي الشيخ مقصود.

يشار إلى أن احتفاليات نوروز 2022 التي تقام اليوم الإثنين (21 آذار) في 13 مركزاً، هي كل من (قامشلو، وديرك، وقرية حليق في كركي لكي، وتربه سبيه، وعامودا، والدرباسية، وتل تمر، والحسكة، بالإضافة إلى الرقة، وأطراف تله مشته نور في كوباني، والشهباء، وحلب، ودمشق أيضاً)، فيما احتفل أهالي منطقة الطبقة أمس الأحد، بنوروز في المدينة الرياضية غرب الطبقة.

وكان الأهالي من مختلف المكونات في عموم شمال وشرق سوريا، قد توافدوا منذ ساعات الصباح إلى الساحات للاحتفال بنوروز 2022 مرتدين أزياءهم الفلكلورية، ورافعين صور القائد عبد الله أوجلان.

وزُينت ساحات الاحتفال بصور القائد عبد الله أوجلان وشهيدات وشهداء الحرية، بالإضافة إلى رفع أعلام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وحركة المجتمع الديمقراطي، وقوى الأمن الداخلي، ومؤتمر ستار، وقوات سوريا الديمقراطية، حزب الاتحاد الديمقراطي.

(كروب/آ)

ANHA