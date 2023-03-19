إيقاد الشعلة الأولى لنوروز 2023 في منبج

بمناسبة قدوم عيد نوروز أوقد اتحاد المرأة الشابة في منبج الشعلة الأولى لنوروز 2023 في المدينة، بحضور أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وحركة الشبيبة الثورية والعشرات من أهالي المدينة، وذلك في الساحة العامة وسط المدينة.

وبدأت الفعالية بإشعال شعلة نوروز لعام 2023 من قبل الحضور في المدينة، ومن ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج خديجة الجمعة التي هنأت القائد عبدالله أوجلان ومقاتلي الحرية وشعوب المنطقة بعيد نوروز، كما هنأت "نساء العالم بعيد نوروز، نوروز الحرية الذي كان أساسا للنضال ضد الظلم والعبودية، وكان عيد ثورة للمرأة وخلاصها من الاستعباد"، وأضافت: "نقولها للعالم أجمع وباسم اتحاد المرأة الشابة، أننا ننظم حملة ستنتصر الحرية بشعار "المرأة، الحياة، الحرية، كون المرأة هي أساسا النضال في ثورتنا المبنية على أساس الامة الديمقراطية".

وكما قالت الرئيسة المشتركة لمجلس التشريعي في مدينة منبج سهام حمو "هذا اليوم يوم نوروز الذي يعني يوماً جديد من أجل الخلاص من الطغيان والاستبداد وكافة أشكال الإقصاء، فهذا اليوم هو تاريخي بالنسبة للشعب الكردي ولكافة شعوب المنطقة".

وأضافت سهام حمو "بفضل شهيداتنا وشهدائنا الأبطال، نحتفل اليوم في منبج بهذه المناسبة العظيمة، بعد تحريرنا من الظلم والإرهاب، وبروح نوروز ومشاعلها وبروح كل شبابنا والمرأة الشابة، سنحتفل بنوروز 2023 بوحدة مكونات مدينة منبج، بوحدة شعوب شمال شرق سوريا، وسنجعل من نوروز 2023 نوروز حرية القائد عبدالله أوجلان، وبتكاتفنا وتلاحمنا سنحرر كافة أراضينا المحتلة وسندحر الإرهاب".

واختتمت الفعالية بترديد الشعارات "بروح بالدم نفديك أوجلان"، "عاشت مقاومة المرأة الحرة"، "عاشت مقاومة الكريلا"، وعقد حلقات الدبكة الفلكلورية على أنغام الأغاني الكردية التراثية.

(ش س/ك)

ANHA