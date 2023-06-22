إطلاق سراح شادية ماناب بعد 30 عاماً من السجن التعسفي

اُعتقلت شادية ماناب في رها عام 1992 وهي ابنة 24 ربيعاً، ثمّ اُحيلت إلى محكمة أمن الدولة في آمد التي حكمت عليها بالسجن المؤبّد، وقضت سنوات حكمها في سجون رها، ميردين، مدياد، وسجن جبزي النسائي.

واُطلق سراح شادية ماناب في الأول من تشرين الثاني عام 2022 بعد 30 عاماً من السجن، لتُعتقل مجدّداً قبل مغادرتها للسجن ويُعاد سجنها بسبب تحقيقٍ كان قد اُفتتح ضدّها عام 2020.

وعُقدت يوم أمس (21 حزيران) جلسة البت في القضية المرفوعة ضدّ شادية المتهمة "بتشكيل التنظيم وإدارته" في المحكمة الجزائية العليا الثانية في كوجالي، وتمّت تبرئتها.

واُستقبلت شادية ماناب التي تحرّرت من السجن بعد 30 عاماً بالورود والزغاريد.

(ر)