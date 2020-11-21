إطلاق صاروخ من غزة والجيش الإسرائيلي يرد

وقال مراسلنا، إن الفصائل الفلسطينية، لم تتبنّ إطلاق القذيفة الصاروخية بشكلٍ رسمي. ونقل عن الإعلام الإسرائيلي:"أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار".

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن صفارات الإنذار دوت في المدينة، دون أن تنجح القبة الحديدية (الدفاع الجوي) في اعتراض القذيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، تجاه مدينة "عسقلان". ومن المتوقع أن يرد الجيش بقصف أهداف في قطاع غزة، ردا على القذيفة.

يأتي ذلك في وقتٍ تبدو فيه الأوضاع الميدانية في غزة، أنها تتجه إلى تصعيدٍ مع إسرائيل، عقب رفض الأخيرة إدخال أجهزة تنفس ومستلزمات طبية، عقب تزايد الإصابات بـفيروس "كورونا" في غزة بشكلٍ غير مسبوق.

وفي وقتٍ سابق، قالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش ربط إدخال الأجهزة الطبية إلى غزة، بعودة الجنود الأسرى لدى الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام".

(ع م)