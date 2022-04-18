إطلاق قذيفة صاروخية من غزة صوب إسرائيل.. ومجلس الأمن يجتمع لبحث التوتر في القدس

ذكر مراسلنا في غزة، أنه جرى إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة. في أول حدث بعد الحرب الأخيرة على غزة في مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن القذيفة، أطلقت بعد تصريح للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، قال فيه: " إن حركته لن تصمت أمام ما يحدث في القدس".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض قذيفة أطلقت من قطاع غزة، وأن المجلس الإسرائيلي الأمني يبحث حجم الرد.

في السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تطورات الأوضاع في القدس المحتلة.

وتأتي هذه الجلسة بطلب من: "فرنسا، وإيرلندا، والصين، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة، بعد تجدد المواجهات في القدس وداخل المسجد الأقصى المبارك".

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم الجمعة الماضي المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكلت بهم، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، حيث تم اعتقال نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين، إلى جانب تجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى أمس الأحد، حيث أصيب ما لا يقل عن 19 مواطناً بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري".

(ع م)