إطلاق نار في منطقة روشستر في نيويورك يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات

أفادت شبكة "" SKY البريطانية، بوقوع إطلاق نار في منطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.

وكما أفادت الأنباء أن عدة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار جماعي في مدينة شمال ولاية نيويورك.

وذكرت الشبكة البريطانية أن إطلاق نار جماعي وقع في منطقة روشستر، أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكدها السلطات المحلية بعد.

وقالت تغريدة من إدارة شرطة روتشستر: "هناك جريمة كبرى في مكان إطلاق النار جماعي في بنسلفانيا، وهناك قتلى".

وكما قالت شبكة أخبار محلية من روشستر تدعى""News10NBC، إن شارع بنسلفانيا وشارع غودمان وشورت ستريت مغلقة أمام حركة المرور"، وقالت صحيفة تايمز ناو نيوز إن عشرات الأشخاص على الأقل أصيبوا بأعيرة نارية.

(م ش)

ANHA