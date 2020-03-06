إطلاق نار في احتفالية سياسية يحضرها مرشح رئاسي في أفغانستان

وقال فريدون كوازون، المتحدث باسم عبد الله، إن "الهجوم بدأ بصوت مرتفع، يبدو أن صاروخاً سقط في المنطقة، عبد الله وبعض السياسيين الآخرين غادروا دون أن يتعرضوا لأي أذى".

وعرضت قناة "طلوع" الأفغانية لقطات حية لأشخاص يركضون بحثاً عن حماية أثناء سماع إطلاق النار.

وقال المتحدثة باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إنه تم إرسال قوات شرطة خاصة إلى المنطقة.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم، أو ما إذا كانت هناك إصابات.

من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على الاحتفالية، مؤكداً أنه "جريمة ضد الإنسانية".

وكان مسؤولون أمريكيون وأفغان قالوا في وقت سابق إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً، في حال إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة .

(ي ح)