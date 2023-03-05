إطلاق مشروع تمكين اقتصادي لمهجّري كري سبي

وبادرت لجنة الاقتصاد إلى تأمين المتطلبات الأساسية للمشروع الزراعي الذي يستفيد منه العشرات من المهجّرين الذين هجّرهم المحتل التركي ومرتزقته من أراضيهم وأفقدهم مصادر رزقهم بعد العدوان الذي شنه على شمال وشرق سوريا، 9 تشرين الأول 2019.

وتبلغ مساحة المشروع الزراعي الذي يتم العمل عليه في أراضي قرية الثامرية، 12 كم غربي عين عيسى، 300 دونم، ستزرع بالخضروات الصيفية.

وسيستفيد من المشروع، حسب لجنة الاقتصاد، 80 أسرة مهجّرة في المخيم، حيث تُقدم كافة المستلزمات الزراعية اللازمة للمضي قدماً في إنجاح المشروع كـ (بذور- سماد- حراثة- مبيدات.. إلخ)، إلى جانب تجهيز محركات الديزل؛ لضخ المياه إلى المشروع من البئر الارتوازي الذي قاموا بتجهيزه.

وبهذا الصدد، بيّن الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في مجلس مقاطعة كري سبي، عكيد بوزان، أن المشروع خطوة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمهجّرين على أساس الفكر الكومينالي والجمعيات التعاونية في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، حيث يتم دعم المزارعين المهجّرين المستهدفين لهذا المشروع بكافة السبل والإمكانات المتاحة، من بذور وأسمدة، إلى جانب تأمين الأرض والمستلزمات الأخرى (الأرض ـ محركات الديزل ـ الوقود اللازم لتشغيلها).

ولفت بوزان أن هذا المشروع سبقه مشروع آخر لزراعة القمح في بلدة الهيشة، استفادت منه 26 أسرة في المخيم، بمساحة تقدر بـ 250 دونماً، وقد تكفلت لجنة الاقتصاد بتأمين كافة مستلزمات الزراعة أيضاً من أرض وبذور وحراثة وغيرها بالسعر المدعوم.

(د)

ANHA