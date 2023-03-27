إطلاق حملة توعية بمخاطر المخدرات في دير الزور

الحملة أعلن عنها، خلال بيان ألقي اليوم، في ملعب كرة القدم، ببلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، وحضره أعضاء وعضوات لجنة الشباب والرياضة في دير الزور.

البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي خالد السلامة، أشار إلى ضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع بمختلف أطيافه وصون القيم والأعراف الأصيلة للمجتمع".

وقال: "انطلاقاً من واجبنا نحن كلجنة الشباب والرياضة، نحمل مسؤولية توعية الفئة الشابة بمخاطر المخدرات، لأنها تشل إرادة الإنسان وتذهب بعقله وتجرده من المبادئ الأخلاقية والإنسانية وتسلب ثقافة الشعوب".

البيان أعلن عن حملة توعية تستمر مدة شهرين تقام فيها سلسلة فعاليات تحد من انتشار المخدرات وتدعو للابتعاد عنها، للوصول إلى مجتمع خالٍ من المخدرات.

(ع ع /سـ)

ANHA