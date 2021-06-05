إطلاق حملة تنظيف في  بلدتي الشدادي وهجين

عمليات التنظيف أُطلقت بالتنسيق والتعاون مع المجالس المحلية والمؤسسات المدنية التي سيشارك أعضاؤها في التنظيف إلى جانب عمال النظافة في بلديات المنطقتين، وستستهدف تنظيف الشوارع الرئيسة والأسواق وترحيل النفايات خارجًا، حفاظًا على الرونق العام ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة التي تنتج عن تراكمها.نائب الرئاسة المشتركة للمجلس المدني في ناحية الشدادي حسين الجويج، أوضح أن حملة التنظيف في الشدادي، والتي تحمل شعار" نظافة مدينتي من أولوياتي"، خُصّص لها برنامج عمل كل يوم سبت، بالاشتراك مع أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس المحلية، بعد تقسيم العمل على قطاعات وتخصيص فريق تنظيف لكل قطاع.

وشدد الجويج على أهالي الشدادي الحفاظ على النظافة العامة والالتزام برمي القمامة في أماكنها المخصصة، خاصة في هذه الأيام من السنة التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وتزايدًا في الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المتراكمة.

يذكر أن حملة التنظيف التي أطلقتها بلدية هجين بالتعاون مع المجالس المحلية ودور الشعب، ستتواصل لـ 3 أيام بدء من اليوم.



وكانت البلدية قد أطلقت حملات مماثلة في الفترات الماضية.

(كروب/ مـ)

ANHA