إطلاق حملة لتوعية الأسرة والمجتمع من مخاطر عمالة الأطفال في مقاطعة الشهباء

بهدف توعية المجتمع من مخاطر عمالة الأطفال وتشجيعهم على التعليم لبناء مجتمع سليم، بادرت لجنة الرعاية الاجتماعية وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل إلى توزيع مطبوعات توعوية مكتوبة باللغتين العربية والكردية، على أصحاب المحلات التجارية والصناعية في بلدات ونواحي مقاطعة الشهباء.

وأطلقت اللجنة الحملة التوعوية من ناحية فافين، واستهدفت ناحية أحداث وأحرص وتل رفعت، وتضمنت تعليق لافتات على الجدران، وتوزيع مطبوعات ورقية تتضمن معلومات وإرشادات تتعلق بضرورة الحد من عمالة الأطفال ومخاطرها. ومن المقرر توزيع المطبوعات في ناحية شيراوا خلال المرحلة الثانية.

الإداري في مكتب حماية الطفل، رستم يوسف، قال في تصريح مقتضب لوكالتنا، إن الهدف من الحملة هو توعية المجتمع من مخاطر عمالة الأطفال في ظروف الحرب.

وأشار يوسف إلى أن الأطفال في مقاطعة الشهباء يعانون من ظروف صعبة نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المستمرة على المنطقة، بالإضافة إلى السياسات التي تتعرض لها المنطقة على كافة الصعد.

وأوضح يوسف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع لجنة الرعاية الاجتماعية ومكتب حماية الطفل وأن هدفها توعية الأسرة والمجتمع حول مخاطر عمالة الأطفال، والتشجيع على التعليم في المدارس بدلًا من التوجه نحو الأعمال الشاقة.

ودعا الإداري في مكتب حماية الطفل رستم يوسف جميع المؤسسات في مقاطعة الشهباء، والأهالي القاطنين في الشهباء التعاون مع مكتب حماية الطفل ولجنة الرعاية الاجتماعية للحد من عمالة الأطفال وتوفير الشروط المناسبة لحماية الطفل.

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