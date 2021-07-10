إطلاق حملة لمكافحة المخدرات في منبج

وقرأت البيان الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في منبج، سارة الجاسم، بحضور عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، وذلك أمام مركز الشبيبة وسط المدينة.

وأعلنت الشبيبة إطلاق الحملة بمشاركة كافة لجان الشبيبة وشبيبة حزب سوريا المستقبل والاتحاد الرياضي والثقافة والفن، وذلك حرصاً منهم على بناء مجتمع سليم ومعافى وشباب مسؤول.

وأضاف "غالباً تدفع الحياة الاجتماعية السيئة والمتاعب التي يتعرض لها بعض الأشخاص إلى اللجوء بشكل أو آخر إلى المخدرات بدءاً من أبسط أشكالها وانتهاءً بالإدمان، وينجر وراء هذه الأشياء المراهقون بشكل خاص كونهم لا يكونون مدركين لخطورة الموقف ويبحثون عن أشياء تبعدهم عن الواقع الذي يعيشونه".

وأشار البيان إلى أن "المرعب في الأمر أننا نلاحظ أنه يتزايد إقبال الشباب في الفئات العمرية الصغيرة بشكل كبير على الإدمان نتيجة الظروف الخاصة بالنسبة لهم من جهة ورغبتهم لإثبات ذاتهم من جهة أخرى دون إعطاء اهتمام للخطورة الكبيرة التي تنتج لهذا التعاطي سواء كانت مخاطر جسدية أو نفسية أو اجتماعية".

وشدّد البيان على ضرورة أن "يتحمل الجميع المسؤولية حول هذا الانتشار المرعب للظاهرة التي من شأنها أن تهدم مجتمعنا وتقذف بشبانا وشاباتنا نحو الهاوية".

وحثّ البيان أجهزة المراقبة والأمن ومكافحة المخدرات والأسرة أن يكونوا منتهبين كل الانتباه ومتأهبين لمواجهة هذه الظاهرة في المجتمع.

وأضاف "نتوجه إلى الأسرة أن ينتبهوا إلى أولادهم ويبعدوهم عن محفزات الإدمان كأصدقاء السوء والانترنت وبعض الأدوية التي تؤدي للإدمان، كما نهيب الأجهزة الأمنية للانتباه لكثرة المروجين للمخدرات ومحاسبتهم بأسرع وقت وبحزم".

(س ع/ج)

ANHA