إطلاق حملة جمع التواقيع في كوباني لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب

وفي هذا السياق تحدثت المواطنة, فيروز محمد علي, وقالت إن" هذا الحزب تأسس منذ 4 عقود, ولو كان الحزب إرهابياً كما يقولون لم يكن سيكبر إلى هذا الحد, ولم نكن لنؤيده, فنحن فداء لهذا الحزب لأنه جعلنا نحافظ على لغتنا الكردية, وأثبت وجود وحرية المرأة وهو الذي يمد يد العون للجميع ويضحي في سبيل حرية وكرامة شعبنا, فهو الحزب المشروع والذي سيجلب السلام للمنطقة".

وطالبت فيروز محمد علي منظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإعادة النظر في القرارات التي وضعت اسم العمال الكردستاني على لوائح الإرهاب، وإزالته من هذه اللائحة.

كما تحدث المواطن إبراهيم محمد علي, من المكون العربي, وقال: "إن حزب العمال الكردستاني أثبت أنه حزب يدافع عن كافة الشعوب المظلومة ويناضل من أجل تحقيق السلام وأخوة الشعوب، وهذا تأكيد على أنه ليس إرهابياً، إنما الإرهابي الحقيقي هو تركيا التي ترتكب المجازر بحق شعوبنا، لذا نطالب بالانضمام إلى حملة جمع التواقيع لرفع اسم العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب".

هذا وستستمر الحملة حتى تشمل عموم مقاطعة كوباني.

(م أ/ل)

ANHA