إطلاق حملة هاشتاك تضامنا مع طفل بترت ساقه بالهجوم التركي على كوباني

وشارك عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الافتراضي جملة "أنا لست إرهابي أريد ساقي" مرفقة بصورة للطفل عبدو مصطفى حنيفي(4 سنوات) الذي بترت ساقه نتيجة القصف الذي طال قرية قره موغ(18 كيلو متر) شرق مدينة كوباني على الحدود مع باكور كردستان.

كما تداول المستخدمون مع الهاشتاك صورا للعبة التي كان الطفل عبدو مصطفى حنيفي يلعب بها قبل أن تطاله شظايا القذائف التركية، وبجوارها آثار الدماء الذي نزفها متأثرا بجراحه.

يشار إلى أن الطفل عبدو هو من بين 6 أفراد من عائلته أصيبوا جميعهم بالقصف التركي الذي طال قرية قره موغ.

وكانت قرى "قره موغ، كوران، تل حاجب، خانى، سرزوري وكولتبه"، إلى جانب مدينة كوباني، قد تعرضت لقصف شنه جيش الاحتلال التركي، ظهر اليوم السبت، انطلاقا من قواعده الحدودية ما أسفر عن استشهاد مواطن من قرية "خانى" وإصابة 12 مدنيا بجروح، بعضهم في حالة خطرة.

(ج)

ANHA