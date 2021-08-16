إطلاق حملة هاشتاغ تطالب بردع الهجمات التركية المستمرة بحق شنكال

واستشهد، اليوم، شخصان فيما أصيب اثنان آخران، جراء قصف طائرات الاحتلال التركي مركز مدينة شنكال، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه استهداف شنكال، فمنذ تحرير المدينة من مرتزقة داعش ولم يتوقف القصف التركي.

ولردع الهجمات التركية وتدويل انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق أبناء شنكال، أطلق نشطاء وصحفيون ورواد مواقع التواصل الافتراضي حملة هاشتاغ. #TurkeyAttacksYazidis

وعلى الفور انضم إلى الحملة المئات من النشطاء والساسة في عموم كردستان والعالم، فلك ناز آوج البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية في تركيا وفي تغريدة لها على التويتر أوضحت: "ماذا تريدون من الإيزيديين، ولماذا تقصفون شنكال باستمرار؟ هذا الهجوم الأخير هل هدفكم هو استكمال ما تركه داعش غير مكتمل، والقضاء تماماً على الإيزيديين من على وجه الأرض؟".

وأوضح حساب يحمل اسم كينم عبدو (khanem Ebood) عبر تغريدة أن القاتل هو تركيا والمتعاون هو حزب الديمقراطي الكردستاني وجاءت في التغريدة: "مذبحة في شنغال: TR القاتل، KDP التعاوني شنت الدولة التركية هجوماً جوياً على مركز بازار شنكال، وقتلت العديد من المدنيين. الدولة التركية والحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولون عن المجزرة".

فيما أوضح الصحفي أكرم بركات ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته عبر تدوينة نشرها على التويتر وجاء فيها: "على المجتمع الدولي الخروج عن صمته المخزي حيال الهجمات التركية التي تطال شعب شنكال الذي ضحى بكل شيء في سبيل الحفاظ على وجوده".

ANHA