إطلاق حملة هاشتاغ ضد هجمات الاحتلال التركي

أصدرت حركة حرية المجتمع الكردستاني، بياناً اليوم، في مدينة السليمانية في باشور كردستان، أعلنت فيه إطلاق حملة هاشتاغ ضد هجمات الدولة التركية المحتلة، في ظل ما تشهده باشور من هجمات مستمرة لدولة الاحتلال التركي.

وجاء فيه: "الدولة التركية المحتلة لا تفوّت أي فرصة لترتكب المجازر وتهاجم الشعب الكردي، ليس في إقليم كردستان فقط، بل تتخذ من غرب كردستان أيضاً هدفاً للهجمات. دون تعاون من قوى داخلية معه؛ لا يمكن للاحتلال التركي أن يشن الهجمات والغزو. فمن ناحية سلّموا الثروات الطبيعية والأسواق لتركيا، ومن ناحية أخرى فتحوا لها أبوابهم، فقامت ببناء عشرات المراكز والقواعد العسكرية ودمرت بيئة وطبيعة كردستان.

وأوضح البيان "في العامين الماضيين، قصفت الدولة التركية المحتلة إقليم كردستان عشرات المرات بالأسلحة الكيماوية، ونتيجة لذلك، أصبح العديد من المواطنين ضحايا لهذه الهجمات وتعرضت بيئة إقليم كردستان لأضرار جسيمة".

وشدد "يجب أن يكون لكل الأطراف والقوى موقف واحد ضد احتلال الدولة التركية ويجب وضع حد لتدخلاتها".

ودعا البيان في ختامه إلى المشاركة بكثافة في الحملة "ستبدأ حملة في 26 أبريل الساعة 20:00 حملة هاشتاغ؛ لوقف الهجمات الجوية للدولة التركية وحظرها، ونأمل أن يشارك شعبنا بكثافة في جميع شبكات التواصل الاجتماعي".

(ل م)