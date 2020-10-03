إطلاق دوري كرة قدم للسيدات في الشهباء

بدأت اليوم فعاليات دوري كرة قدم خاص للسيدات في إقليم عفرين بموسمه الثاني، وذلك بمشاركة 8 فرق تتوزع على مجموعين.

ويحمل الدوري اسم "زينب معمو" لاعبة فريق بابنس التي فقدت حياتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ بضعة أسابيع.

وفي افتتاحية الدوري، أقيمت مباراة بين فريقي آكري وصوت عفرين، على أرضية ملعب خماسي في قرية بابنس، انتهت بفوز الأول بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

وتضم مجموعتا الدوري الفرق التالية: المجموعة الأولى (آكري – صوت عفرين – عقيبة – زنوبيا)، والمجموعة الثانية (آفرين – مخيم برخدان – آرمانج – شيراوا).

ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلعب الفريق الحائز على المركز الأول في المجموعة الأولى مع الفريق الحائز على المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب الفريق الحائز على المركز الأول في المجموعة الثانية مع الفريق الحائز على المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويستمر الدوري حتى منتصف الشهر الجاري، وتقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين من مباراتي نصف النهائي.

(ج)

ANHA