إطلاق اسم هفرين خلف على أحد جسور بلدة باريستو الإيطالية

وأطلقت البلدية اسم الأمين العام لحزب المستقبل في سوريا، هفرين خلف، التي اغتيلت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في هجوم لدولة الاحتلال ا التركية، على جسر فوق النهر البارد (ريو ريفو فريدي).

وعُلّقت على جانبي الجسر صور هفرين خلف، مكتوب عليها "ناضلت من أجل حقوق المرأة، توفت بسبب الخيانة".

وخلال الافتتاح، صرّح عضو بلدية بارستو لويجي لوكشي أن هناك ضغوطات على الشعب الكردي، لكنهم على الرغم من ذلك لم يتخلوا عن كفاحهم من أجل الديمقراطية والسلام.

هذا وقد قامت بلدية باريستو، العام الماضي، بإطلاق اسم المقاتل الأممي لورنزو أورسيتي الذي استشهد خلال المعارك ضد الاحتلال في روج آفا، على محطة القطار، فيما منحت البلدية نفسها في 5 أكتوبر 2019 الجنسية الفخرية للقائد عبد الله أوجلان.

(س و)