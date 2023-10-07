شهدت فلسطين اليوم، إطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباحاً، في وقت دوّت فيه صافرات الإنذار في الأراضي الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وسُمع دوي انفجارات في مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني المحاصر، ناجمة على ما يبدو عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة.

وبدأ القصف من مواقع عدة في غزة قبل الساعة 6,30 صباحاً، وكان لا يزال مستمراً بعد نصف ساعة تقريباً، وفق صحفيّي فرانس برس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن امرأة في إسرائيل قُتلت السبت، جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأوضح المصدر نفسه أن امرأة في الستينات قُتلت "بسبب ضربة مباشرة"، و15 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في جنوب إسرائيل، إثر الهجمات الصاروخية.

كما ذكر شهود عيان أنهم شاهدوا عشرات الصواريخ تنطلق من أماكن مختلفة باتجاه المناطق الإسرائيلية.

وفي إسرائيل، أعلن الجيش أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق عدة في الجنوب، فيما حضّت الشرطة المواطنين على البقاء قرب الملاجئ.

ولاحقاً، قال الجيش الإسرائيلي إن "عدداً من الإرهابيين تسلّلوا" إلى إسرائيل من القطاع عقب الهجمات الصاروخية. و"طُلب من أهالي المناطق المحيطة في قطاع غزة البقاء في منازلهم"، على ما أفاد نفس المصدر في بيان، وأعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".

كذلك أعلن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف مسؤولية حركة حماس عن الهجوم المفاجئ على إسرائيل.

(س ع)