إتلاف طنين ونصف الطن من المواد منتهية الصلاحية في قامشلو

هذا وخلال جولاتها على المحال التجارية والأسواق في مدينة قامشلو، ضبطت، شعبة التموين، كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف، منتهية الصلاحية.

وبحسب قوانين ضابطة التموين، فقد فُرضت غرامة مالية وفق كمية المواد على أصحاب المحال التي ضُبطت المواد لديهم، وقامت الضابطة اليوم بإتلافها في مكب النفايات في نافكوري غرب مدينة قامشلو.

والمواد التي أُتلفت تضمنت "حليب نيدو، معلبات ومأكولات أطفال، مشروبات غازية، إضافة إلى كميات من مواد التنظيف".

هذا وبحسب ضابطة التموين، فقد بلغت الكمية التي تم إتلافها طنين ونصف الطن من المواد، بينما أشارت إلى استمرار الجولات على المحال، وضبط المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

(ب ح/سـ)

ANHA