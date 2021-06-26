إتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة والقبض على 1875 متعاطياً ومروّجاً وتاجراً

وعقدت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا اليوم مؤتمراً صحفياً، أقيم في مدرسة السواقة القديمة في مدينة قامشلو بمشاركة ممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

عضو مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا عطية النعمة ألقى كلمة خلال المؤتمر الصحفي توجه فيها بالشكر لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية "وجميع المؤسسات ذات الصلة على جهودهم الجبارة في مكافحة الآفة الخطيرة في المجتمع".

وأشار عطية النعمة إلى أنه بعد فشل الدول الإقليمية وعلى وجه الخصوص تركيا في ضرب مشروع الإدارة الذاتية لجأت إلى استخدام أساليب أخرى في محاربة شعوب المنطقة وهدم الإنجازات باستخدام دائرة نشر المخدرات في المنطقة كإحدى وسائل الحرب الخاصة، مستهدفة الفئة الشابة التي تعد عماد المجتمع، لنشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

من جهته قال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا، علي حجو إن المخدرات قضية عالمية تمكنت بعض الدول الحد من انتشارها إلا أن "هذه الظاهرة لازالت سماً زعافاً يجوب المجتمعات".

وأضاف حجو: "إن رسالتنا رسالة أخوة الشعوب للمجتمع الدولي والعالم أجمع رسالة الأمن والسلام وتأكيداً على استمرارنا في مجابهة الكثير من الأعداء الذين يسعون إلى تدمير مناطقنا بسبل كثيرة من قتل وسفك الدماء"، مؤكداً أنهم استطاعوا دحر الظلم والإرهاب من خلال صمودهم ومقاومة شعبهم ودماء الشهداء الأبرار.

تلا ذلك قراءة بيان من قبل المتحدث الرسمي للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، علي الحسن.

وجاء في نص البيان:

عاصرت مناطقنا في شمال و شرق سوريا كل أنواع الحروب بمختلف أشكالها, التي استهدفت الوجود الإنساني و المادي, و استهدفت كل شرائح المجتمع و المكونات, استهدفت هذه الحروب حضارة مناطقنا و عاداتنا و ثقافتنا, استهدفت الفضيلة التي يقوم عليها مجتمعنا.

إنّ إحدى هذه الحروب التي تعتبر الأكثر قذارة, هي حرب المخدرات التي تأخذ أبعاداً تتجاوز حدود حرب الإرهاب, فالمخدرات تعتبر أهم مصادر تمويل المجموعات الإرهابية من جهة, و هي أحد أهم الأسباب لضرب شرائح المجتمع و تفكيكه داخلياً.

إننا نقف أمامكم الآن في اليوم العالمي ضد المخدرات و بعد عدة شهور من إطلاق قواتنا في مكافحة الجريمة المنظمة حملة الحياة مسؤولية ضد المخدرات, و التي بدأناها بتاريخ ال 25 /9 / 2020 للحفاظ على إرثنا الأخلاقي لمجتمعاتنا من كافة أشكال الجريمة و التطرف, مؤكدين التزامنا التام بكافة الضوابط الأخلاقية والإنسانية, والتي تعتبر من أهم ركائز المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالإنسانية بجوهرها الأخلاقي.

مناشدين كافة المنظمات المحلية و الإقليمية و الدولية القيام بمسؤولياتها و التعاون في حماية المجتمع الإنساني, الذي أصبح أفراده ضحايا هذه الآفة الخطيرة, و العمل جنباً إلى جنب للحفاظ على أمن و حقوق الإنسان و حفظ كرامته.

إننا اليوم و بتاريخ 26 حزيران نعلن انتهاء حملة الحياة مسؤولية ضد المخدرات و التي تمكنت قواتنا من خلالها ضبط مواد مخدرة كبيرة كانت كالتالي :

840605 ثمانمئة و أربعون ألف و ستمائة و خمسة حبوب مخدرة

626 إبرة مخدرة

1700كيلو غرام من الحشيش

2637 غ من الحشيش المعجون

3495 غرام من بذرة الحشيش

3888 شتلة حشيش

1189 كف حشيش

34000 غرام من الحشيش العرنوس

199 سيجارة محشوة بالحشيش

24618 غرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع كان منها 8440 غراماً 16 جرعة من مادة الاتش بوز و 1011 غرام و 18 ظرفاً من الهيروئين.

كما ننوه بأن قواتنا أتلفت 1665000 غراماً من الحشيش بتاريخ 6/9/2020 بالتنسيق مع النيابة العامة في إقليم الرقة

وقد أوقفت قواتنا خلال مكافحتها لآفة المخدرات

1165متعاطياً

و 480 مروجاً

230 تاجراً

إن الجهود الجبارة التي بذلتها قواتنا في حماية المجتمع الإنساني من خطر هذه الآفة و منع انتشارها بين شرائح المجتمع ما هي إلا استكمالٌ للجهود التي بذلناها لكسر الإرهاب و الوقوف درعاً منيعاً من وصوله لدول العالم أجمع.

إن هذه الجهود لم تكن ستثمر كل هذه النتائج لولا المسؤولية الأمنية و الأخلاقية التي تحلى بها أبناء شعبنا لتضافر الجهود و تحقيق مجتمع آمن خالٍ من كافة أشكال الجريمة.

فإن أفضل ما يمكن تقديمه للوطن هو الإخلاص و الواجب و الحرص على ألا تمسه يد الأعداء و ضعاف النفوس فالوطن محبة و المحبة معرفة و المعرفة عزم , و عقدنا العزم أن نكون العيون التي لا تنام لينعم الوطن بالأمن و الأمان و الطمأنينة".

وانتهى المؤتمر الصحفي بإتلاف وحرق المواد المخدرة من قبل قوى الأمن الداخلي.

(ك)

ANHA