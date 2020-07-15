إثيوبيا تنفي البدء بملء سد النهضة

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن الوزير الإثيوبي، نفيه ما نسب إليه في وقت سابق بأن بلاده بدأت بملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.

وأوضح بيكيلي بقوله "الصور عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر مما هو معتاد".

وتتناقض هذه التصريحات مع تصريحات أدلى بها الوزير الإثيوبي لهيئة الإذاعة الإثيوبية ونقلتها إذاعة فانا الإثيوبية، بأن بلاده بدأت بملء السد.

وكانت الإذاعة قد نقلت عن الوزير تأكيده أن بناء السد وملأه يسيران جنباً إلى جنب.

وأشار بيكيلي إلى أن الصور التي نقلتها الأقمار الصناعية بشأن بدء ملء سد النهضة صحيحة بصورة كاملة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من ملء السد ستبدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

ولكن في المقابل، قالت وزارة الري السودانية إن منسوب النيل الأزرق تراجع بصورة كبيرة بمعدل 90 مليون متر مكعب، وهو ما يعني أن إثيوبيا أغلقت بوابات سد النهضة.

وشددت وزارة الري السودانية على رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

)ي ح)