إثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي

وقال مكتب رئاسة الوزراء في إثيوبيا عبر بيان له، اليوم، إن العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المتنازع عليه، قد انتهت.

وأضاف المكتب أن أعمالهم ستتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان بعد أسابيع من الاشتباكات.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتب رئاسة الوزراء، أن السلطات ستقدّم الجناة للعدالة، وستعمل على استعادة القانون والنظام، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أُجبروا على عبور الحدود.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأسبوع الماضي، النصر في الصراع المستمر منذ فترة، لكن القتال بين القوات الاتحادية والقوات الإقليمية مستمر.

(د أ)