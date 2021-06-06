إثيوبيا تعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 80% وتؤكد استعداد الجيش لحمايته

وقال رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة ومستشار وزير المياه والري، غيديون أسفاو، إن نجاح عملية الملء الثاني ستمكن السد من ضمان الحماية لكونه سيخزن نحو 18.4 مليار متر مكعب خلفه ما يجعله محميًّا ذاتيًّا.

وأضاف المسؤول الإثيوبي خلال منتدى تشاوري نظمته جامعة دبربرهان في إقليم أمهرة (شمال) شارك فيه عدد من الخبراء والمثقفين والعلماء والمسؤولين رفيعي المستوى بشأن قضية سد النهضة، أن أعمال البناء تشارف نهايتها حيث بلغت الأعمال الكلية نحو 80%.

وأشار إلى أن إثيوبيا وصلت في بناء سد النهضة إلى مرحلة لا رجعة فيها بعد أن وصل إلى 80%، وقال: "نتطلع إلى اكتمال هذا السد الذي أصبح حلم كل إثيوبي".

وفي ذات السياق، قال القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية الجنرال، يلمما مرداسا، إن القوات تعزز وحداتها من أي وقت مضى وتقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة.

وقال مرداسا، إن "محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخليًّا وخارجيًّا لن تنجح"، مشيرًا إلى أن "الجيش يمثل رمز سيادة البلاد، وسيتطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان".

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان دولتي المصب، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا بسلامة مواطنيها" وتخشى القاهرة من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضًا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ عقد متوقفة حاليًّا بعد فشل جولة أخيرة عقدت في نيسان/أبريل في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

(د ع)