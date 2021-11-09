إثر أزمة الخبز الخانقة في كري سبي المحتلة.. اشتباك بين المرتزقة يسفر عن ٣ جرحى

وبحسب المصدر فإن الاقتتال نشب فيما بين عناصر من مرتزقة "فصيل المجد" وعناصر من مرتزقة "الشرطة العسكرية"، أسفر عن وقوع ٣ جرحى من عناصر الأخيرة، نقلوا إلى المشفى الوطني في مركز المقاطعة المحتلة.

ونوّه المصدر إلى أن الاشتباك حصل بالقرب من قرية "تل فندر" بريف المقاطعة والذي يتخذ منها مرتزقة "فصيل المجد" مكاناً لمقراته.

وبيّن المصدر بأن الاقتتال حصل إثرَ خلاف على أحد أفران المقاطعة.

هذا وتشهد مقاطعة كري سبي وريفها أزمة خانقة وصعوبة بتأمين مادة الخبز بعد توقف معظم أفرانها عن العمل بسبب قطع ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي مادة الطحين عنها.

(ج)

ANHA